Internationales USA wollen sich mit Südkorea eng über Nordkorea-Fragen abstimmen

Die USA wollen sich mit Südkorea weiter eng über Nordkorea-Fragen abstimmen.



Ein Sprecher des US-Außenministeriums unterstrich am Mittwoch, dass die USA sich zu einer engen Koordinierung verpflichtet fühlten.



Anlass für die Bemerkung war die Forderung des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in, ein offizielles Ende des Koreakriegs zu verkünden.



Zur Möglichkeit einer solchen Erklärung und den möglichen Vorbedingungen hierfür betonte der Sprecher eine enge Abstimmung und geschlossene Reaktion. Auf Moons Forderung ging er dabei nicht konkret ein.



Der südkoreanische Präsident hatte am Dienstag in seiner Videobotschaft für die Generaldebatte der UN-Vollversammlung ein offizielles Kriegsende gefordert. Dies würde den Weg zur Denuklearisierung und dauerhaftem Frieden auf der koreanischen Halbinsel ebnen, so Moon.