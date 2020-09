BTS sprechen erneut vor UN-Generalversammlung

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS hat zum zweiten Mal nach 2018 vor der UN-Generalversammlung gesprochen.BTS schickten eine spezielle Videobotschaft für eine hochrangige Videositzung der Gruppe von Freunden der Solidarität für globale Gesundheitssicherheit am Mittwoch (Ortszeit).Bandleader RM erinnerte sich an ihre erste Rede vor der UN-Generalversammlung vor zwei Jahren. Damals habe er sich grenzenlose Möglichkeiten vorgestellt, Covid-19 sei jedoch jenseits seiner Vorstellung gewesen.Andere Mitglieder sprachen über die Verzweiflung wegen Covid-19 und erklärten, wie sie die Situation zu überwinden versuchten. Dass sie über sich selbst nachdachten, die Zeit wertvoller fanden und gemeinsam Musik zu machen begannen.Jin betonte, es sei am wichtigsten, sich selbst zu schonen, zu ermutigen und fröhlich zu machen. Jungkook sagte, sie würden wie bisher weitermachen, wenn sie mit ihren Stimmen vielen Menschen Mut geben könnten.Zum Schluss sagte jedes Mitglied nacheinander, das Leben gehe weiter. Sie riefen dann zusammen aus, „Lasst uns weiterleben“.