Asiana Airlines will touristische Rundflüge anbieten

Photo : YONHAP News

Asiana Airlines will im Oktober touristische Rundflüge über Südkorea anbieten.Die Fluggesellschaft teilte mit, ein Tourprogram mit einer A380-Maschine zu planen. Am 24. und 25. Oktober würden Rundflüge angeboten, die etwa zwei Stunden dauern würden.Infolge der Covid-19-Pandemie kommen die A380-Maschinen derzeit nicht zum Einsatz.Die A380-Maschine wird an den beiden Tagen jeweils um 11 Uhr am Flughafen Incheon starten. Nach einem Rundflug über Gangneung, Pohang, Gimhae und die Insel Jeju ohne Zwischenlandung wird die Maschine um 13.20 Uhr nach Incheon zurückkehren.Gemäß den Covid-19-Schutzregeln wird ein bestimmter Abstand zwischen den Fluggästen gehalten. Demnach werden lediglich 310 Sitze, damit 185 weniger als alle verfügbaren Sitzplätze, angeboten.Die taiwanesische Fluggesellschaft Tigerair Taiwan veranstaltete am 19. September einen Rundflug mit 120 Touristen an Bord. Die in Taipei gestartete Maschine absolvierte einen 20-minütigen Flug über Jeju und kehrte dann nach Taiwan zurück.