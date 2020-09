Südkorea nimmt Flugverkehr mit Vietnam und Russland wieder auf

Photo : YONHAP News

Der infolge der Corona-Pandemie eingestellte Flugverkehr mit Vietnam und Russland wird wieder aufgenommen.Das gaben das südkoreanische Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr und das Außenministerium am Donnerstag bekannt. Südkorea habe durch Diskussionen mit Vietnam und Russland vereinbart, wichtige Flugstrecken wieder in Betrieb zu nehmen, um reibungslose Aktivitäten inländischer Geschäftsleute zu unterstützen.Vietnam Airlines bietet ab dem heutigen Freitag Flüge zwischen Incheon und Hanoi an. Korean Air fliegt auf der Strecke Incheon und Ho-Chi-Minh-Stadt am Freitag wieder, zwischen Incheon und Hanoi am kommenden Dienstag wieder. Asiana Airlines wird ab dem 1. Oktober Flüge nach und von Ho-Chi-Minh-Stadt aus anbieten.Mit Russland wurde vereinbart, den Linienflugverkehr zwischen Incheon und Moskau nach dem 27. September wieder aufzunehmen. Die russische Fluggesellschaft Aeroflot wird ab 3. Oktober samstags einen Flug von Incheon nach Moskau anbieten, Korean Air ab 9. Oktober freitags.