Moon und Putin telefonieren aus Anlass des 30. Jubiläums der bilateralen Beziehungen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Montag anlässlich des 30. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Russland mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Telefongespräch geführt.Moon habe während des 35-minütigen Gesprächs vorgeschlagen, die bilateralen Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen auf eine beiderseitig vorteilhafte und zukunftsorientierte Weise weiterzuentwickeln, teilte der Sprecher des Präsidialamtes, Kang Min-seok, mit.Moon betonte die Solidarität und Kooperation für die Bewältigung der Corona-Pandemie und bat Russland um eine Beteiligung am in Seoul ansässigen Internationalen Impfstoffinstitut (IVI). Putin versprach, die Angelegenheit durch die Gesundheitsbehörden überprüfen zu lassen.Nach weiteren Angaben tauschten sich beide Präsidenten auch über die Situation auf der koreanischen Halbinsel aus. Moon sagte, dass Südkorea trotz schwieriger Bedingungen seine Bemühungen um die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung eines dauerhaften Friedens fortsetzen werde. Er bat um eine konstruktive Rolle und die Unterstützung Russlands.Putin antwortete, er nehme die Bemühungen der südkoreanischen Regierung um die Normalisierung der innerkoreanischen Beziehungen zur Kenntnis und hoffe auf die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen den beteiligten Parteien. Moskau sei zur weiteren Kooperation für die Bemühungen um die Förderung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel bereit.