Küstenwache: Getöteter Fischereibeamter versuchte nach Nordkorea überzulaufen

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung der südkoreanischen Küstenwache hatte der letzte Woche im Westmeer von nordkoreanischen Soldaten erschossene Fischereibeamte versucht, nach Nordkorea überzulaufen.Diese Einschätzung teilte die Küstenwache am Dienstag mit.Sie habe von Untersuchungsergebnissen des Verteidigungsministeriums erfahren, dass der Beamte eine Schwimmweste getragen habe, als dieser in nordkoreanischem Gewässer gefunden worden sei. Der Norden sei über die Personalie des Mannes ausführlich informiert gewesen, hieß es.Es seien auch Umstände festgestellt worden, die darauf hindeuteten, dass der Beamte seinen Wunsch nach einem Überlaufen ausgedrückt habe. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass er versehentlich vom Inspektionsschiff ins Wasser gefallen sei, betonte die Küstenwache.Diese Bewertung wurde damit begründet, dass unter Berücksichtigung der damaligen Gezeiten und des Gezeitenstroms der Beamte ohne künstliche Bemühungen nicht den Ort hätte erreichen können, wo er gefunden worden sei.Ein Paar Slipper, das an Bord des Schiffs gefunden worden sei, gehöre dem Beamten. Der Nationale Forensische Dienst sei mit einem DNA-Test beauftragt worden, hieß es weiter.Die Küstenwache und die Marine setzen mittlerweile am neunten Tag die Suche nach der Leiche des Beamten fort.