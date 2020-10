Aufführungen von immateriellem Weltkulturerbe ab Wochenende im Nationalmuseum

Photo : YONHAP News

Im Nationalmuseum Koreas in Seoul finden Aufführungen von zwölf koreanischen Einträgen in der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit statt.Die vom Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus veranstaltete Aufführungsserie wird ab 24. Oktober bis 29. November an jedem Wochenende stattfinden.Am ersten Tag ist eine Aufführung geplant, bei der das Festival Gangneung Danoje neu interpretiert wird.Ausführliche Informationen und Online-Buchungen sind auf der Webseite des Nationalmuseums (www.museum.go.kr) und der der Stiftung für koreanische traditionelle Aufführungskunst (www.kotpa.org) verfügbar.