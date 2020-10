Photo : YONHAP News

Schnäppchenjäger haben am Montag der Leitbörse Kospi ins Plus verholfen.Der Index rückte um 0,22 Prozent auf 2.346,74 Zähler vor. Zuletzt hatte der Kospi vier Handelstage in Folge nachgegeben.Die Börse hatte einen guten Start aufgrund einer Schnäppchenjagd und Zukäufen durch institutionelle und ausländische Anleger, wurde Seo Sang-young von Kiwoon Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.