Kultur Ausstellungen koreanischer bildender Kunst im Ausland geplant

In führenden Kunstmuseen im Ausland, darunter dem Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe (ZKM), finden Ausstellungen der koreanischen bildenden Kunst statt.



Das Nationalmusem für moderne und zeitgenössische Kunst Südkoreas (MMCA) teile den Plan mit, im Rahmen eines Globalisierungsprojekts zur Bekanntmachung der bildenden Kunst Koreas in der Welt 2021 und 2022 mit führenden Kunstinstitutionen im Ausland Austauschausstellungen zu veranstalten.



Im Guggenheim Museum in New York plant MMCA im Jahr 2022 die Ausstellung „Avangarde: Experimentelle Kunst Koreas in den 1960er und 70er Jahren“.



Im ZKM wird die letztes Jahr vom MMCA veranstaltete Ausstellung „Soungui Kim: Lazy Clouds“ stattfinden. In Seoul wird die im ZKM stattgefundene Ausstellung „Respektive Peter Weibel“ ausgetragen.



Im Los Angeles County Museum of Art wird im Herbst 2022 eine Ausstellung zur modernen Kunst Koreas stattfinden.