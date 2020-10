Südkorea will Vietnam wegen Regenschäden 300.000 Dollar Hilfe anbieten

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will für Vietnam humanitäre Hilfe in Höhe von 300.000 Dollar leisten.Grund seien Schäden infolge der starken Regenfälle in letzter Zeit, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Nach dessen Angaben kamen über 100 Menschen in Vietnam bei heftigen Regenfällen seit dem 6. Oktober ums Leben. Über 90.000 Bewohner wurden obdachlos. Zudem wurden mehr als 130.000 Häuser überschwemmt.Das Ministerium äußerte die Erwartung, dass mit der Hilfeleistung den von Unwettern Betroffenen zügig geholfen werde und zu einer rapiden Stabilisierung ihres Lebens beigetragen werde.Die Regierung wolle bei den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um die Unterstützung der Länder und Bürger, die nicht nur unter Naturkatastrophen, sondern auch unter verschiedenen humanitären Krisen litten, weiter aktiv mitwirken, hieß es weiter.