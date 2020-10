Generalstaatsanwalt weist Vorwurf der Unterlassung zurück

Photo : YONHAP News

Generalstaatsanwalt Yoon Seok-youl hat die Behauptung zurückgewiesen, sich angesichts Bestechlichkeitsvorwürfen gegen Staatsanwälte bewusst passiv verhalten zu haben.In einer Anhörung vor dem Parlament sagte er heute, die Vorwürfe im Zusammenhang mit einem Hedgefonds basierten nicht auf Fakten. Schlammschlacht oder Verleumdung sei noch der freundlichste Ausdruck, den er in diesem Zusammenhang gebrauchen könne.Er habe dem obersten Bezirksstaatsanwalt, der die Ermittlungen geleitet habe, aufgetragen, den Vorwurf gründlich zu untersuchen, da Nachlässigkeiten in der parlamentarischen Anhörung für Probleme sorgen könnten.Gleich nachdem er von den Vorwürfen erfahren habe, habe er angeordnet, die mutmaßlich bestochenen Staatsanwälte aufzuspüren.Am Sonntag hatte das Justizministerium Yoon Untätigkeit in einem Betrugs- und Bestechungsskandal vorgeworfen. Konkret geht es darum, dass Kim Bong-hyun, ein Hauptverdächtiger in dem Betrugsskandal Staatsanwälte und Oppositionspolitiker bestochen haben soll.Justizministerin Choo Mi-ae hatte außerdem von ihrer Befugnis Gebrauch gemacht, Yoon wegen Befangenheit von den Ermittlungen auszuschließen.