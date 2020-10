Politik Außenminister Südkoreas und der USA führen zwei Telefongespräche in Folge

Außenministerin Kang Kyung-wha hat diese Woche zweimal telefonisch mit ihrem US-Amtskollegen Mike Pompeo gesprochen.



Sie vereinbarten, dass Kang bald die USA besucht und mit Pompeo zusammenkommt.



Beide Minister hätten in den Telefonaten am Mittwoch und Donnerstag über anstehende bilaterale Angelegenheiten und die Kooperation in globalen Angelegenheiten diskutiert, teilte das Außenministerium in Seoul mit.



Sie hätten auch vereinbart, hinsichtlich der Wahl des WTO-Generaldirektors eng zu kooperieren. Die südkoreanische Handelsministerin Yoo Myung-hee konkurriert in der letzten Auswahlrunde mit Ngozi Okonjo-Iweala aus Nigeria.



Auf Einladung Pompeos stimmte Kang zu, in naher Zukunft die USA zu besuchen, um Ministergespräche zu führen und die strategische Kommunikation über die koreanische Halbinsel sowie regionale und globale Fragen fortzusetzen.



Auf die Frage, ob Kangs Besuch vor oder nach der US-Präsidentschaftswahl erfolgen werde, antwortete ein Beamter des Außenministeriums, es würden verschiedene Situationen berücksichtigt. Es sei noch kein konkreter Termin festgelegt worden, die Koordination sei noch im Gang.



Pompeo hatte Südkorea ursprünglich Anfang Oktober besuchen wollen. Nach der Ansteckung von Präsident Donald Trump mit dem Coronavirus verschob er den Plan.