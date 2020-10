Mönch Pomnyun erhält Niwano-Friedenspreis

Photo : YONHAP News

Der koreanische buddhistische Mönch Pomnyun hat am Montag den Niwano-Friedenspreis erhalten.Das teilte die Peace Foundation am Dienstag mit, die von dem renommierten Mönch geleitet wird.Das Komitee des Niwano-Friedenspreises habe gesagt, dass der Mönch langjährig umfangreiche Bemühungen unternehmen habe, um im Rahmen des Buddhismus den Frieden zu fördern. Er habe dabei mit Anhängern anderer Religionen, insbesondere mit Christen, kooperiert, hieß es.Pomnyun Sunim spendete das Preisgeld in Höhe von 20 Millionen Yen (rund 191.500 Dollar) an das Internationale Netzwerk Engagierter Buddhisten (INEB), um bedürftige Frauen in Südostasien und die Eindämmung der Covid-19-Pandemie zu unterstützen.Die Preisverleihung war eigentlich im Juni geplant, wurde jedoch wegen der anhaltenden Pandemie verschoben.Der Niwano-Friedenspreis wird als Friedensnobelpreis der Religion in Asien bezeichnet und jährlich von der japanischen Organisation Niwano Peace Foundation vergeben.