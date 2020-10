US-Sicherheitsberater: Denuklearisierung würde Nordkorea Frieden und Wohlstand bringen

Nach Worten des nationalen Sicherheitsberaters der USA, Robert O'Brien, würde eine Denuklearisierung Nordkorea Frieden und Wohlstand statt eines Kollapses bringen.Das sagte der Sicherheitsberater am Mittwoch bei einem Online-Seminar der in Washington ansässigen Denkfabrik Hudson Institute.Ein Teilnehmer hatte seine Einschätzung geäußert, dass die Verhandlungen mit Nordkorea seit dem letzten Spitzentreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un feststeckten.Laut O'Brien gebe es auf nordkoreanischer Seite große Bedenken, dass eine Aufgabe der Atomwaffen das Ende des Regimes bedeuten könnte.Wenn in einer Verhandlung ein Verhandlungspartner etwas fordere, das zum Untergang des Gegenübers führen könnte, dann gestalte diese sich als sehr schwierig, erläuterte der Sicherheitsberater.