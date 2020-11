Nordkorea schweigt bisher über Bidens Wahlsieg

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Medien haben noch nicht über den Sieg des demokratischen Kandidaten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl berichtet.Bidens Sieg wurde am Sonntag koreanischer Zeit bekannt, jedoch schwiegen sowohl die staatlichen Medien wie die Nachrichtenagentur KCNA als auch die Propagandamedien wie Uriminzokkiri bis Montagmorgen darüber.Die nordkoreanischen Medien veröffentlichten auch keine besonderen Berichte über Aktivitäten von Machthaber Kim Jong-un in der Öffentlichkeit.„Rodong Sinmun“, das Organ der herrschenden Arbeiterpartei, legte den Fokus stattdessen auf die Wichtigkeit der Reisproduktion und den inneren Zusammenhalt wie die Bemühungen um die Eindämmung von Covid-19 sowie die Ermutigung für den „80-Tage-Kampf“ für die Wirtschaftsstärkung.Nordkorea hatte bislang am schnellsten auf den Ausgang einer US-Präsidentschaftswahl reagiert, als Barack Obama 2008 die Wahl gewonnen hatte. Damals war zwei Tage nach der Feststellung des Wahlausgangs berichtet worden, dass Obama den republikanischen Kandidaten John McCain mit großem Vorsprung besiegt habe.Als Trump die Wahl im Jahr 2016 gewonnen hatte, hatte „Rodong Sinmun“ zwei Tage später einen entsprechenden Bericht veröffentlicht. Jedoch hatte die Zeitung nur von einer neuen Regierung gesprochen, ohne über Trumps Sieg berichtet und seinen Namen genannt zu haben.