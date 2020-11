Südkorea und VAE wollen gemeinsam AKW-Märkte erschließen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate wollen gemeinsam ausländische Märkte für den Bau von Atomkraftwerken erschließen.Bei der dritten virtuellen hochrangigen Konsultation im Nuklearbereich am Donnerstag wurde vereinbart, elf Bereiche für eine entsprechende Kooperation festzulegen und Zusammenarbeitsmöglichkeiten zu konkretisieren.Der südkoreanische Vizeaußenminister Lee Tae-ho und der Minister der VAE für Energie und Industrie Faris Al Mazrouei teilten die Ansicht, dass die Koperation im AKW-Bereich die wichtigste Achse der bilateralen strategischen Partnerschaft bilde.Zur Erreichung des gemeinsamen Ziels, das Atomkraftwerk Barakah erfolgreich fertigzustellen, wollen beide Länder weiterhin eng zusammenarbeiten, hieß es .Südkorea hat vier Reaktoren für das AKW Barakah in den VAE geliefert. Sollten alle vier Meiler in Betrieb genommen werden, werden dort 25 Prozent des Strombedarfs der VAE produziert.