Regierung hebt Corona-Warnstufe für Gebiete außerhalb der Hauptstadtregion auf 1,5 an

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat für die Gebiete außerhalb der Hauptstadtregion die Corona-Warnstufe auf 1,5 angehoben.Die verschärften Regelungen wurden am Sonntag vorgestellt und gelten ab Dezember für zwei Wochen. In Seoul und Umgebung bleibt es bei Stufe 2, jedoch wurden die Hygiene- und Schutzvorkehrungen für eine Woche erneut verschärft.Ministerpräsident Chung Sye-kyun verkündete und erläuterte die Entscheidung am Sonntagnachmittag im Anschluss an eine Regierungssitzung zur Reaktion auf die dritte Corona-Welle.Unter den strengeren Auflagen müssen in der Hauptstadtregion Sauna- und Wellness-Einrichtungen sowie Indoor-Sportstätten für Aerobic und Kickboxen den Betrieb einstellen.Für die Stadt Busan, den Westen der Gangwon-Provinz sowie die Provinzen Süd-Gyeongsang, Süd-Chungcheong und Nord-Jeolla wird die Ausrufung von Warnstufe 2 erwogen. Dort wird zurzeit ein Anstieg der Infektionen gemeldet.