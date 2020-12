Präsident Moon überprüft vor Reifeprüfung in Prüfungssaal Corona-Schutzmaßnahmen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Corona-Schutzmaßnahmen in Prüfungsräumen für die landesweite Reifeprüfung am Donnerstag unter die Lupe genommen.Moon besuchte am Sonntag ein spezielles Prüfungszentrum für Prüflinge, die sich in Selbstquarantäne befinden.Moon wurde darüber berichtet, wie die Prüflinge und Aufseher auf getrennten Wegen ins Zimmer gelangen würden. Er kontrollierte die Installation von Trennwänden an den Tischen und auch die Schutzausrüstung, die die Aufseher tragen werden.Der Besuch erfolgte, um angesichts der anhaltenden starken Ausbreitung von Covid-19 die Sorgen der Prüflinge, Eltern und Lehrer zu mindern.Moon überprüfte anschließend per Videoschalte die Schutzmaßnahmen in einem allgemeinen Prüfungsraum und einem für Corona-Infizierte in einem Krankenhaus.Moon forderte die Bildungsbehörden auf, sich auf einen unerwarteten starken Anstieg der Zahl der Infizierten oder Isolierten unmittelbar vor der Prüfung vorzubereiten. Er verwies darauf, dass die Parlamentswahlen im April zu keiner Infektion geführt hatten, und forderte, sich bis zum letzten Augenblick nicht zurückzulehnen.