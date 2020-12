Son Heung-min freut sich über Wahl zum Premier League Spieler des Monats

Photo : YONHAP News

Son Heung-min hat es als „unglaublich“ bezeichnet, dass er zum dritten Mal zum Spieler des Monats in der englischen Premier League (EPL) gekürt wurde.Als die Kandidatenliste veröffentlicht worden sei, habe er nicht geglaubt, dass er gewinnen könne, sagte der Stürmer von Tottenham Hotspur in einem Interview mit dem YouTube-Kanal der EPL am Sonntag.Son hatte im Oktober vier Tore und zwei Vorlagen in Ligaspielen verzeichnet. Er wurde anhand der Ergebnisse der Abstimmung durch Fans, Mannschaftskapitäne und Experten zum Spieler des Monats im Oktober gewählt. Damit wurde er zum dritten Mal nach September 2016 und April 2017 ausgezeichnet.So viele gute Spieler hätten es verdient, die Auszeichnung zu gewinnen, besonders in diesem Monat. Es bedeute deshalb viel und sei eine große Ehre für ihn, dreimal zu gewinnen, betonte Son.