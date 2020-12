Politik Finanzmittel für dritte Runde der Corona-Hilfsgelder sichergestellt

Mit der Verabschiedung des Haushalts für kommendes Jahr im Parlament sind auch Finanzmittel für die dritte Runde der Corona-Hilfsgelder sichergestellt worden.



Im am Mittwoch gebilligten Haushalt sind drei Billionen Won (2,7 Milliarden Dollar) für diesen Zweck vorgesehen.



Laut führenden Mitgliedern des parlamentarischen Budgetausschusses werden dritte Hilfsgelder nicht an alle Bürger, sondern selektiv an ausgewählte Gruppen gezahlt.



Als mögliche Nutznießer gelten unter anderem Kleinunternehmer, deren Geschäft als Folge der Verschärfung der Auflagen zur sozialen Distanzierung im November beeinträchtigt wurde. Auch Beschäftigte in speziellen Beschäftigungsformen wie Lieferdienst-Fahrer und Freiberufler können sehr wahrscheinlich auf die Liste kommen.



Die Regierung will bald einen Umsetzungsplan vorlegen, der die konkrete Zahl der Nutznießer und die Höhe des Hilfsgelds enthält. Sie will nach Möglichkeit schon im Januar mit der Zahlung beginnen.