Premier betont vor UNO Notwendigkeit gerechten Zugangs zu Covid-19-Impfstoffen

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat vor den Vereinten Nationen die Notwendigkeit eines gerechten Zugangs zu Covid-19-Impfstoffen betont.Für eine Krisenbewältigung, bei der niemand ausgeschlossen werde, müsse ein gerechter Zugang zu entwickelten Impfstoffen und Medikamenten gewährleistet werden, sagte Chung in einer Videoansprache während der 31. Sondersitzung der UN-Generalversammlung.Er versprach, dass Südkorea aktiv an der internationalen Kooperation mitwirken wolle, damit Impfstoffe und Medikamente baldigst entwickelt und fair genutzt würden.Chung stellte auch die koreanische Version des New Deal vor und betonte, dass die Initiative dafür gedacht sei, eine Krise in eine Gelegenheit für einen neuen Sprung nach oben zu verwandeln. Südkorea wolle ein Vorbild für das Wachstum in der Post-Corona-Ära werden.Er unterstrich zudem die Notwendigkeit einer regionalen Solidarität für die Seucheneindämmung. In diesem Zusammenhang bat er um Unterstützung für eine nordostasiatische Kooperationsgemeinschaft für die Seucheneindämmung und Gesundheit, die Präsident Moon Jae-in vor der UN-Generalversammlung im September vorgeschlagen hatte.Chung stellte auch in Aussicht, Südkoreas öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) im Gesundheits- und Medizinbereich zu erweitern, um eine internationale Bewältigung von Covid-19 zu unterstützen.