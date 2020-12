Internationales Letzte ausländische Rotkreuz-Mitarbeiter verlassen wegen Covid-19 Nordkorea

Die letzten verbliebenen ausländischen Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) haben laut einem Medienbericht kürzlich Nordkorea verlassen.



Graziella Leite Piccoli, die stellvertretende Delegationsleiterin des IKRK für Ostasien, habe am Donnerstag in einer Erklärung gesagt, dass die letzten internationalen IKRK-Mitarbeiter am Mittwoch Pjöngjang verlassen hätten, berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA).



Sie hätten ihre Aufgaben in Nordkorea abgeschlossen. Die laufenden Hilfsprojekte für Nordkorea würden von der Delegation in Peking geleitet, hieß es.



Die auf Nordkorea spezialisierte US-Internetzeitung NK News hatte zuvor berichtet, dass 40 Diplomaten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen am Mittwoch Pjöngjang verlassen hätten und auf dem Landweg ins chinesische Dandong gereist seien.



Laut NK News sind zwei Mitarbeiter des Welternährungsprogramms (WFP) und ein Mitarbeiter der irischen Nichtregierungsorganisation Corcern Worldwide die einzigen ausländischen Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, die noch in Pjöngjang bleiben.



Nordkorea hat bisher offiziell keinen einzigen Corona-Infektionsfall gemeldet. Angesichts der erneuten starken Ausbreitung von Covid-19 weltweit hatte das Land jüngst die höchste Corona-Warnstufe ausgegeben.