Wirtschaft Kospi schließt nach Gewinnmitnahmen im Minus

Die südkoreanische Leitbörse Kospi hat nach Gewinnmitnahmen im Minus geschlossen.



Der Index verlor 0,19 Prozent auf 2.756,82 Zähler. Auch am gestrigen Montag hatte der Kospi nachgegeben.



Trotz der Nachrichten über erste Impfungen in den USA hätten Covid-19-Ausbrüche in Südkorea die Börse belastet, wurde Lee Young-gon von Hana Financial & Investment von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.