Kältester Tag in diesem Winter

Photo : YONHAP News

Heute ist der bislang kälteste Tag in diesem Winter.In Seoul rutschte die Temperatur am Morgen auf minus 11,2 Grad nach unten. In Paju wurden minus 17,2 Grad gemessen und minus 17,8 Grad in Hongcheon. Wegen des starken Windes ist die gefühlte Temperatur noch niedriger.Die Temperaturen werden auch im gesamten Tagesverlauf unter dem Gefrierpunkt liegen. Der Höchstwert in Seoul soll bei minus vier Grad liegen.Die Temperaturen werden am Freitag vorübergehend auf das Niveau in den letzten Jahren klettern, jedoch wird es am Samstag wieder kalt werden.Am Morgen schneite es an der Westküste der Region Honam und auf der Insel Jeju. Für die Berggebiete Jejus, die Inseln Ulleung und Dokdo sowie die Westküste der Provinz Süd-Jeolla gilt eine Schneewarnung.