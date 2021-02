„Mein pochendes Leben“ von Kim Ae-ran von Amazon zum Roman des Monats gewählt

Photo : YONHAP News

„My Brilliant Life“ (Titel der deutschen Ausgabe: Mein pochendes Leben) der Schriftstellerin Kim Ae-ran ist von der Online-Buchhandlung Amazon in der Kategorie Roman zum Buch des Monats gekürt worden.Das gab der koreanische Verlag Changbi Publishers, Inc. bekannt, der den Roman herausgab.„Mein pochendes Leben“ (두근두근 내 인생) ist Kims erster Roman und erschien 2011 in Südkorea. Der Roman handelt von der Liebe zwischen einem Kind, das an Progerie leidet, und seinen jungen Eltern.Das Werk wurde bisher 450.000 Mal verkauft und inzwischen verfilmt. Auch ein Theaterstück und ein Musical wurden daraus gemacht.Die Übersetzungslizenz wurde bisher an neun Länder, darunter Deutschland und Japan, verkauft.