Covid-19-Impfkampagne in Südkorea begonnen

13 Monate nach der Bestätigung des ersten Corona-Infektionsfalls in Südkorea hat die Impfkampagne hierzulande begonnen.Um 9 Uhr begannen an 1.915 Orten, darunter Gesundheitszentren und Pflegeeinrichtungen, Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca.Zuerst geimpft werden Patienten und Angestellte von Pflege- und Reha-Einrichtungen jünger als 65 Jahre. Zum Einsatz kommen Impfdosen, die das südkoreanische Unternehmen SK Bioscience im Auftrag in Andong herstellt.Von den Betreffenden stimmten mit Stand Donnerstag 289.480 Menschen, damit 93,7 Prozent, einer Impfung zu.Am Samstag beginnen Impfungen mit dem Pfizer-Impfstoff. Damit werden Ärzte und Pflegekräfte in den Krankenhäusern geimpft.Die hierfür verwendeten Dosen wurden über die globale Initiative COVAX Facility beschafft.