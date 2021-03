Regierung will über Maßnahmen zur Verhinderung vierter Corona-Welle beraten

Photo : YONHAP News

Die Regierung will über Maßnahmen zur Verhinderung einer vierten Corona-Welle beraten.Diskussionen über das weitere Vorgehen kündigte Ministerpräsident Chung Sye-kyun am Sonntag an.Die Zahl der täglichen Neuinfektionen würde nicht merklich sinken, sagte der Premier in Seoul auf einer Regierungssitzung zur Corona-Lage.Er äußerte sich besorgt darüber, dass seit mehreren Wochen täglich Infektionszahlen im 300er- und 400er-Bereich gemeldet würden.Ein erhöhtes Reiseaufkommen im Frühjahr und eine anhaltende Einschleppung von Mutationen stellten für das Land eine kritische Situation dar.Als eine vorbeugende Maßnahme sollten die Testkapazitäten erhöht werden, um 500.000 Corona-Tests am Tag durchführen zu können.Die Regierung wolle auch außerhalb der Hauptstadtregion weitere Teststationen einrichten, an denen sich die Bürgerinnen und Bürger kostenlos testen lassen könnten, sagte der Ministerpräsident.