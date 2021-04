Außenminister Chung besucht diese Woche China

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong kommt am Samstag in China mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi zu einem Gespräch zusammen.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass Chung am Freitag auf Wangs Einladung zu einem zweitägigen Besuch in die chinesische Stadt Xiamen reisen werde.Die Bedeutung des Besuchs liege darin, dass Südkorea die strategische Kommunikation mit wichtigen Ländern im Umfeld der koreanischen Halbinsel fortsetze, hieß es. Chung hatte am 17. März mit US-Außenminister Antony Blinken ein Gespräch geführt, am 25. März mit dem russischen Außenminister Sergei Lawrow.Chung und Yi werden voraussichtlich über einen Südkorea-Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping diskutieren. Auch wird erwartet, dass sie sich über die Situation um die koreanische Halbinsel, darunter Nordkoreas jüngste Provokationen und die Ausarbeitung der Nordkorea-Politik der USA, austauschen werden. Oben auf der Tagesordnung werden voraussichtlich auch Maßnahmen stehen, um Chinas Unterstützung für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel und dessen konstruktive Beteiligung sicherzustellen.