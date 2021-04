Nationale Sicherheitsberater Südkoreas, der USA und Japans kommen Freitag zusammen

Photo : KBS News

Die nationalen Sicherheitsberater Südkoreas, der USA und Japans kommen am Freitag (Ortszeit) in den USA zu einem trilateralen Gespräch zusammen.Das Weiße Haus teilte am Dienstag mit, dass der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am 2. April den Generalsekretär des Nationalen Sicherheitssekretariats Japans, Shigeru Kitamura, und den nationalen Sicherheitsberater der Republik Korea, Suh Hoon, für einen trilateralen Dialog begrüßen werde.Das trilaterale Treffen erfolge nach den Besuchen von Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin in Japan und Südkorea. Das Treffen biete den Ländern die Gelegenheit, sich über eine breite Palette von regionalen Angelegenheiten und außerpolitischen Prioritäten zu besprechen, einschließlich der Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel, hieß es.