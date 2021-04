Oppositionspartei PPP triumphiert bei Nachwahlen

Photo : YONHAP News

Bei den heutigen Nachwahlen für Oberbürgermeisterposten in der Hauptstadt Seoul und in der zweitgrößten Stadt Busan musste die Regierungspartei eine herbe Niederlage hinnehmen.Es triumphierte die Oppositionspartei Macht des Volkes (PPP)."Decision K", das Analysesystem von KBS, ging um 23.20 Uhr davon aus, dass der Sieg von Oh Se-hoon bei der Wahl des Seouler Oberbürgermeisters als sicher gelte.Laut dem Ergebnis einer Wahltagsbefragung hat Oh Se-hoon die Bürgermeisterwahl in Seoul mit klarem Vorsprung gewonnen. Die drei terrestrischen Sender KBS, MBC und SBS veröffentlichten um 20.15 Uhr, 15 Minuten nach der Schließung der Wahllokale, die Ergebnisse ihrer gemeinsamen Wahltagsbefragung. Demnach konnte sich Oh gegen seine größte Widersacherin Park Young-sun von der regierenden Minjoo-Partei Koreas durchsetzen. Es wird erwartet, dass Oh 59 Prozent der Stimmen gewinnen wird und Park 37,7 Prozent.Oh würde damit zum dritten Mal zum Seouler Oberbürgermeister gewählt. Er diente bereits von Juli 2006 bis August 2011 als Oberbürgermeister der Hauptstadt Seoul und war damals für eine zweite Amtszeit gewählt, die er aber vorzeitig beendete.Auch bei der Bürgermeisterwahl in Busan, der zweitgrößten Stadt Südkoreas, siegte der Kandidat der PPP mit deutlichem Vorsprung. Dem Ergebnis der Wahltagsbefragung zufolge wird der PPP-Kandidat Park Heong-joon 64 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Kim Young-choon von der Regierungspartei hätten 33 Prozent gewählt.Die heutigen Nachwahlen gelten als Prüfstein für die Präsidentschaftswahlen im Mai kommenden Jahres. An der heutigen Abstimmung konnten etwa ein Viertel aller Wahlberechtigten des Landes teilnehmen.Die Amtszeit der Oberbürgermeister der beiden Metropolen dauert bis 30. Juni 2022.