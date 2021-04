Südkorea meldet 542 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den zweiten Tag in Folge weniger als 600 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 542 Neuinfektionen bestätigt. Die Gesamtzahl der bisher erfassten Ansteckungsfälle im Land beträgt 110.688.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um fünf auf 1.775.Bisher wurden insgesamt 1,19 Millionen Personen in Südkorea gegen Covid-19 geimpft.Nach Behördenangaben lag die Reproduktionszahl in der letzten Woche bei 1,12. Das heiße, dass ein Infizierter durchschnittlich 1,12 Personen anstecke.Die Behörden verwiesen auf die Warnung, dass eine vierte Corona-Welle im Land ein viel größeres Ausmaß als die dritte Welle annehmen könnte. Diese Woche stelle einen wichtigen Wendepunkt dar, ob das Land in eine vierte Welle gerate.