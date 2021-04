Regierung: Strengere Corona-Regeln müssen erwogen werden

Photo : KBS News

Nach Einschätzung der Behörden ist der Zeitpunkt gekommen, an dem über strengere Corona-Regeln nachgedacht werden muss.Entsprechend äußerte sich Gesundheitsminister Kwon Deok-cheol am Mittwoch auf einem Treffen der Katastrophenschutzzentrale. Er verwies auf den erneuten Anstieg der Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf über 700.Das Land stehe nun an einem Scheideweg einer möglichen vierten Welle.Strengere Vorschriften für die soziale Distanzierung seien umso mehr ein letztes Mittel, als das Land schon seit mehr als einem Jahr Schmerzen erleide und zunehmend erschöpft sei.Die verbleibende Möglichkeit sei aber, strengere Schutzvorschriften gründlich umzusetzen.