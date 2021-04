Vereinigungsministerium arbeitet Bestimmungen für innerkoreanischen Handel übers Internet aus

Photo : YONHAP News

Das Vereinigungsministerium will für Transaktionen von Dateien wie Filmen und Büchern zwischen Süd- und Nordkorea übers Internet eine Genehmigung des Ministers verbindlich machen.Nach Angaben des Ministeriums am Montag wurde in einem im Januar eingereichten Änderungsentwurf zum Gesetz für Austausch und Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea das Senden und Empfangen über Informationsnetze auf die Liste von Gegenständen gesetzt, für deren Lieferung nach und aus Nordkorea eine Genehmigung des Vereinigungsministers eingeholt werden muss.Grund für die Erweiterung der Liste ist eine gestiegene Zahl von Fällen der Transaktionen von Filmdateien und eingescannten Büchern über E-Mails mit der nordkoreanischen Seite oder deren Vertretern.Einige wollen dahinter die Absicht sehen, nach Nordkorea gerichtete Radiosendungen zu kontrollieren. Das Ressort betonte jedoch, dass die neue Bestimmung damit nicht in Zusammenhang stehe.Ministeriumssprecherin Lee Jong-joo sagte am Montag vor der Presse, dass es sich bei den Radiosendungen nicht um eine Lieferung von immateriellen Gegenständen in elektronischer Form gemäß der Vorschrift handele. Die Regierung überprüfe überhaupt nicht, Sendungen für Nordkorea zu regulieren, fügte sie hinzu.