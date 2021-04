Regierung bekräftigt Impfziel – Impfungen von zwölf Millionen Menschen im ersten Halbjahr

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat trotz der weltweiten Versorgungsschwierigkeiten bei Corona-Impfstoffen ihr Impfziel bekräftigt, noch im ersten Halbjahr zwölf Millionen Menschen impfen zu lassen.Für zügige Impfungen werde die Regierung bis Ende dieses Monats in allen Städten, Landkreisen und Stadtbezirken insgesamt 264 Impfzentren errichten. Auf deren Grundlage wolle sie nach Möglichkeit noch binnen dieses Monats drei Millionen Menschen und noch im ersten Halbjahr zwölf Millionen Menschen impfen lassen, sagte Gesundheitsminister Kwon Deok-cheol am Dienstag.Kwon sagte, man wolle die bereits besorgten Impfdosen und zusätzliche Dosen, für deren Lieferung bald Verträge abgeschlossen würden, reibungslos einführen und einsetzen, um den Wettbewerb unter Ländern um Impfstoffe und sicherheitsrelevante Faktoren zu überwinden. Die Regierung werde alle verfügbaren Kräfte aufbieten, damit unerwünschte Reaktionen gründlich kontrolliert würden.Kwon ist Leiter der Taskforce der Regierung für die Einführung von Impfstoffen, die am 1. April gegründet wurde.Hinsichtlich des aktuellen Infektionsgeschehens sprach er von einer gefährlichen Situation. Über stark frequentierte Einrichtungen wie Fitnessstudios und nachschulische Einrichtungen bereiteten sich Infektionen unter Bekannten, in Familien und Schulen aus. Er rief die Öffentlichkeit wiederholt auf, die Corona-Regeln unter allen Umständen einzuhalten.