Kundgebungen von Fischern wegen Fukushima-Wasser

Photo : YONHAP News

Fischer in Südkorea haben sich zu Kundgebungen auf dem Meer versammelt, um die Entscheidung Japans für die Ableitung kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Meer zu verurteilen.Fischer in Geoje der Provinz Süd-Gyeongsang machten am Montag eine Rundfahrt mit über 50 Fischkuttern vor einem Hafen und prangerten die Entscheidung der japanischen Regierung an.Die Fischer protestierten heftig gegen den Beschluss und warnten, dass das Meeresökosystem zerstört werde, sollte das verseuchte Wasser an Südkoreas Küsten gelangen.Auch vor der Küste der Stadt Yeosu, Süd-Jeolla, versammelten sich über 170 Fischkutter für eine Kundgebung.Die Fischer sind besorgt darüber, dass ihre Lebensgrundlage erneut schwer beeinträchtigt werden könnte, nachdem sie nach der Havarie des AKW Fukushima im März 2011 bereits unter einer stark gesunkenen Nachfrage nach Meeresprodukten gelitten hätten.Das Ministerium für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit begann angesichts der steigenden Besorgnis der Bürger damit, das Sicherheitsmanagement bei Fischereiprodukten aus Japan unter die Lupe zu nehmen.