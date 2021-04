Präsident Moon ruft asiatische Länder zu gemeinsamem Vorgehen gegen Covid-19 auf

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die asiatischen Länder dazu aufgerufen, gegen die Covid-19-Pandemie gemeinsam vorzugehen.Kein Land könne allein den Krieg gegen das Coronavirus gewinnen, sagte Moon in seiner Videobotschaft zur Eröffnungsfeier der Jahrestagung des Boao Forums für Asien am Dienstag in der chinesischen Provinz Hainan.Die Welt habe dem Geist der Inklusivität Asiens, niemanden auszuschließen, ihre Aufmerksamkeit geschenkt. Er hoffe, dass Asien durch das im letzten Jahr gegründete nordostasiatische Kooperationsgremium für die Seucheneindämmung und Gesundheit ein Vorbild der Bewältigung der Corona-Pandemie schaffen werde, betonte er.Moon sagte auch, dass er die Unterstützungsaktivitäten der chinesischen Regierung zur Überwindung der Pandemie, darunter das Spenden von Impfstoffen an Entwicklungsländer, hoch schätze. Auch Südkorea werde die Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Covid-19 verstärken, einschließlich einer fairen Impfstoffverteilung und kühner finanzieller Investitionen.Das Boao Forum wurde 2001 mit dem Ziel gegründet, die Kooperation zwischen den asiatischen Staaten zu verbessern. Vorsitzender des Forums ist der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon.