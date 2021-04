USA wollen Berichte über Impfstoff-Swap mit Südkorea nicht kommentieren

Photo : YONHAP News

Die USA wollen Berichte über Pläne für einen Impfstoff-Swap mit Südkorea nicht kommentieren.Der südkoreanische Außenminister Chung Eui-yong hatte am Dienstag gesagt, dass die Verbündeten über ein solches Tauschgeschäft diskutieren würden.Ein hoher Beamter des US-Außenministeriums sagte der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap auf Anfrage, dass Details zu einem "privaten" diplomatischen Dialog nicht kommentiert würden.Yonhap schrieb weiter, dass der Bericht nicht zurückgewiesen worden sei und dies darauf hindeute, dass das Thema über diplomatische Kanäle tatsächlich erörtert würde.Chung hatte die Äußerung in einer Fragestunde der Nationalversammlung zur Covid-19-Lage gemacht. Der Chefdiplomat hatte berichtet, dass darüber gesprochen würde, zunächst Impfstoffvorräte der USA zu erhalten und im Gegenzug zu einem späteren Zeitpunkt Impfstoffe an den Partner zu liefern.Darüber sei beim Besuch des US-Sondergesandten für Klima, John Kerry, am vergangenen Wochenende gesprochen worden. Laut weiteren Angaben Chungs würde auf verschiedenen Ebenen und über verschiedene Kanäle mit den USA bei der Impfstoffversorgung kooperiert.