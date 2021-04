Koreaner nutzen Instagram unter sozialen Netzwerken am längsten

Photo : YONHAP News

Die Südkoreaner verbringen auf Instagram mehr Zeit als in anderen sozialen Netzwerken.Das ergab eine Stichprobe bei koreanischen Smartphonenutzern über zehn Jahren im März, die der Analysedienst WiseApp vornahm.Insgesamt 5,8 Milliarden Minuten im Monat wurden für die Nutzung von Instagram aufgewendet. Das heißt, dass 15,66 Millionen Nutzer im Schnitt sechs Stunden und elf Minuten pro Kopf mit Instagram verbrachten.Dahinter folgten Facebook mit 4,2 Milliarden Minuten und Twitter mit 2,8 Milliarden Minuten. Naver Café kam auf 2,6 Milliarden Minuten, Band auf 1,7 Milliarden Minuten und Daum Café auf 1,4 Milliarden Minuten.Unter sämtlichen Applikationen lagen YouTube mit 70,5 Milliarden Minuten, KakaoTalk mit 30,2 Milliarden Minuten und Naver mit 21 Milliarden Minuten vor Instagram.Nach Altersgruppen betrachtet, nutzten die Menschen in ihren Zwanzigern und Dreißigern Instagram am meisten. Bei den Teenagern lag Facebook an der Spitze, bei den Vierzigern Naver Café und bei den über 50-Jährigen Band.