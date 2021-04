Südkorea überprüft Umgang des Auslands mit Sputnik-Impfstoff

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Behörden haben am Donnerstag bestätigt, den Umgang des Auslands mit dem Sputnik-Impfstoff zu überprüfen.Die Situation in Ländern, die den russischen Corona-Impfstoff einsetzen, würde beobachtet, teilten die für das Impfprogramm zuständigen Stellen mit.Auf einer Pressekonferenz sagte Yang Dong-gyo von der Impf-Taskforce, dass die Regierung den Kauf von Sputnik V erwäge. Zurzeit würden Informationen gesammelt und Beispiele im Ausland untersucht, sagte er.Insbesondere interessiere sich die Taskforce für Maßnahmen, die für den Nachweis der Sicherheit des Impfstoffes getroffen würden.Zuvor am Tag hatte Präsident Moon Jae-in in einer Sitzung mit seinen Beratern angeordnet, dass der Kauf russischer Impfstoffe erwogen werden müssen.