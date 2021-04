Südkorea will Geimpfte nach Kontakt mit Corona-Infiziertem sowie Einreise von Quarantäne-Pflicht befreien

Photo : YONHAP News

Vollständig geimpfte Kontaktpersonen von Corona-Infizierten werden ab Anfang Mai von der Pflicht zur zweiwöchigen häuslichen Quarantäne befreit.Das gab Yoon Tae-ho vom Gesundheitsministerium am Mittwoch vor der Presse bekannt.Wer vollständig gegen Covid-19 geimpft worden sei, müsse sich auch nach einem engen Kontakt mit einem Infizierten nicht in häusliche Quarantäne begeben. Voraussetzung sei, dass ein negatives Testergebnis vorliege und keine Symptome vorkämen.Stattdessen würden solche Kontaktpersonen zwei Wochen lang unter aktiver Überwachung stehen und zweimal getestet. Die neue Regelung werde ab dem 5. Mai gelten. Die lokalen Verwaltungen würden später genauere Informationen bereitstellen, hieß es.Die Regierung plant zudem Lockerungen für Geimpfte bei der Einreise. In Südkorea vollständig Geimpfte würden nach der Rückkehr von einer Auslandsreise von der häuslichen Quarantäne befreit, sollten ein negatives Testergebnis vorliegen und keine Symptome vorkommen. Dies solle aber nicht bei der Rückkehr aus Ländern wie Brasilien und Südafrika gelten, in denen Virusmutationen grassierten, sagte Yoon.