Türkei will Reisende aus Südkorea von Testpflicht befreien

Die Türkei will Reisende aus Südkorea von der Pflicht zur Vorlage eines negativen Corona-Testergebnisses befreien.Ein Nachweis über einen negativen PCR-Test werde von Reisenden aus insgesamt 16 Ländern ab dem 15. Mai nicht mehr verlangt. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Agency am Sonntag und berief sich auf Angaben aus dem Gesundheitsministerium in Ankara.Neben Südkorea zählten auch Australien, China, Israel, Japan, Großbritannien und Vietnam zu diesen Ländern.Aktuell verlangt die Türkei von allen Besuchern einen negativen PCR-Test, der frühestens 72 Stunden vor Reiseantritt gemacht wurde.