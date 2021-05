Blinken fordert von Nordkorea Engagement und unterstreicht Ziel praktischer Fortschritte

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Antony Blinken hat Nordkorea zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufgerufen.Sein Land strebe nach praktischen Fortschritten auf dem Verhandlungsweg, um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu erreichen, sagte er im Anschluss an sein Gespräch mit dem britischen Außenminister Dominic Raab in London.Nordkorea hatte den USA zuletzt mit einer immer schlimmer werdenden Krise gedroht. Anlass waren Äußerungen von Präsident Joe Biden vor dem Kongress, der gegenüber Nordkorea "sowohl Diplomatie, als auch Abschreckung" angekündigt hatte.Blinken betonte erneut, dass der Dialog im Zentrum der Politik gegenüber Nordkorea stehe. Man wolle nicht nur schauen, was Nordkorea sage, sondern auch, wie es sich in den kommenden Tagen und Monaten tatsächlich verhalte, sagte der Chefdiplomat.Die USA verfolgten einen abgestimmten und zweckorientierten Ansatz und seien für einen Dialog und praktische Fortschritte aufgeschlossen. Damit solle nicht nur die Sicherheit der USA, sondern auch der Verbündeten und Auslandstruppen erhöht werden, hieß es weiter.