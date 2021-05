Umfrage: Viele Koreaner essen wegen Fukushima-Abwassers weniger Fisch

Photo : YONHAP News

Fast zwei Drittel der Verbraucher in Südkorea essen weniger Fischereiprodukte, nachdem Japan das Ablassen kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima ins Meer beschlossen hatte.Das ergab eine Umfrage, die die Verbraucherorganisation Consumers Korea durchführte. Befragt wurden am 22. und 23. April 500 Verbraucherinnen und Verbraucher im Alter von 20 bis 59 Jahren, die in Seoul und der Provinz Gyeonggi leben.63,2 Prozent antworteten, dass sie den Konsum von Fischereiprodukten reduziert hätten, unabhängig vom Herkunftsland.In Bezug auf mögliche Folgen der entsprechenden Entscheidung Japans für den eigenen Konsum von Fischereiprodukten sagten 91,2 Prozent, dass sie den Verzehr einschränken wollten.69,6 Prozent sagten, dass sie der Sicherheitskontrolle von Fischereiprodukten aus Japan kein Vertrauen schenkten.Als Maßnahmen, die für die Sicherheit von Fischereiprodukten erforderlich sind, nannten 54,4 Prozent das Verbot der Einfuhr japanischer Fischereiprodukte.27,8 Prozent betrachteten die Verschärfung der Sicherheitskontrollen in Bezug auf die Sicherheit und Radioaktivität japanischer Fischereiprodukte als notwendig.