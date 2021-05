Vollständig Geimpfte können ab morgen von Quarantäne-Pflicht befreit werden

Photo : YONHAP News

Vollständig gegen Covid-19 Geimpfte können ab Mittwoch von der Pflicht zur Selbstquarantäne befreit werden.Als vollständig Geimpfte werden der Seuchenkontrollbehörde zufolge solche Personen eingestuft, die in Südkorea die erste und zweite Impfung erhalten haben. Nach der zweiten Impfung sollen mindestens zwei Wochen vergangen sein.Mit Stand 5. Mai wird es etwa 60.000 vollständig Geimpfte geben.Nach Behördenangaben brauchen sich vollständig Geimpfte nach einem engen Kontakt mit einem Corona-Infizierten oder der Rückkehr von einer Auslandsreise nicht in Quarantäne begeben, sollte ein PCR-Test negativ ausfallen. Sie sollen stattdessen zwei Wochen lang unter aktiver Überwachung stehen und zwei weitere Male getestet werden.Dies gilt jedoch nicht bei der Rückkehr aus Ländern wie Brasilien und Südafrika, in denen Corona-Mutanten grassieren.Über eine eventuelle Befreiung von der Quarantäne-Pflicht für die Einreisenden, die im Ausland vollständig geimpft wurden, will die Regierung nach eigenen Angaben auf der Grundlage von zwischenstaatlichen Abkommen entscheiden.