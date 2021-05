Südkorea verbietet auch Verkauf von gestrandeten und illegal gefangenen Walen

Photo : KBS News

Südkorea verbietet ab sofort auch den Verkauf von gestrandeten und abgedrifteten Walen.Das Ministerium für Ozeane und Fischerei teilte mit, dass geänderte Vorschriften zur Bewahrung von Walen am heutigen Dienstag in Kraft träten. Die Revision sehe einen stärkeren Schutz von Walen durch das Verbot des Verkaufs von gestrandeten, abgedrifteten und illegal gefangenen Walen vor.Früher konnten illegal gefangene Wale nach Ermittlungen durch die Küstenwache in den Verkauf gelangen. Von nun an müssen die Tiere vernichtet werden.Südkorea verbietet als Mitglied der Internationalen Walfang-Kommission den kommerziellen Walfang. Zehn Walarten stehen unter staatlichem Schutz.Bürgerorganisationen und Experten hatten jedoch darauf hingewiesen, dass der wirtschaftliche Nutzen durch den Verkauf von Walen zum illegalen Fang von Walen oder absichtlichen Beifang führen könnte. Zugleich war die Forderung nach einer Änderung der betreffenden Regelungen laut geworden.