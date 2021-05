Geheimdienstchefs Südkoreas, Japans und der USA führen trilaterale Gespräche

Photo : YONHAP News

Die Geheimdienstchefs Südkoreas, der USA und Japans haben am Mittwoch in Tokio trilaterale Gespräche geführt.Laut mehreren diplomatischen Quellen, die sich in den Beziehungen zwischen Südkorea und Japan auskennen, kamen der Direktor des südkoreanischen Geheimdienstes NIS, Park Jie-won, die Direktorin der nationalen Geheimdienste der USA, Avril Haines, und der Direktor des Kabinettsgeheimdienstes Japans, Hiroaki Takizawa, am Vormittag zu einem Treffen hinter verschlossenen Türen zusammen.Es wird davon ausgegangen, dass sie über die Situation in Nordostasien, einschließlich der Entwicklungen in Nordkorea und China, diskutierten und über die neue Nordkorea-Politik der Biden-Regierung Meinungen austauschten. Anscheinend wurden gemeinsame anstehende Angelegenheiten wie die nordkoreanische Atom- und Raketenfrage intensiv erörtert.Die USA hatten zuvor entsprechend der Absicht für die Stärkung der Bündnisse ein Treffen der nationalen Sicherheitsberater der drei Länder Anfang April nahe Washington veranstaltet und eine Zusammenkunft ihrer Außenminister Anfang Mai am Rande des G7-Außenministertreffens in London arrangiert.Nach der Ankunft in Japan am Dienstag hatte sich Park mit seinem japanischen Kollegen Takizawa zu einem bilateralen Gespräch getroffen. Wie verlautete, werde Park auch Toshihiro Nikai, Generalsekretär der Liberaldemokratischen Partei, treffen.Haines reiste unterdessen nach Südkorea weiter. Laut Berichten will sie am Donnerstag die demilitarisierte Zone (DMZ) besuchen und die gemeinsame Sicherheitszone (JSA) im Waffenstillstandsort Panmunjom besichtigen.Zudem würden Termine für einen Höflichkeitsbesuch bei Präsident Moon Jae-in und ein Gespräch mit dem nationalen Sicherheitsberater Suh Hoon koordiniert.