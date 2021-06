Nach Gebäudeeinsturz in Gwangju geht Suche nach Überlebenden weiter

Photo : YONHAP News

Nach dem Einsturz eines Gebäudes in der Stadt Gwangju geht die Suche nach Überlebenden weiter.Das fünfstöckige Gebäude war am Mittwoch um 16.22 Uhr im Zuge von Abrissarbeiten eingestürzt und begrub einen Bus unter sich. Neun Fahrgäste starben, acht wurden schwer verletzt.Die Feuerwehr teilte am Donnerstag mit, dass in der Nacht weiter nach Passanten und Bauarbeitern gesucht worden sei, die unter den Trümmern begraben sein könnten. Jedoch sei bislang niemand gefunden worden.Nach Abschluss der Sucharbeiten wird die Polizei den Unglücksort untersuchen. Die Polizei setzte bereits eine Taskforce für die Ermittlungen ein.