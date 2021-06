Geheimdienstchef: Süd- und Nordkorea hatten sinnvolle Kommunikation um Zeit des Südkorea-USA-Gipfels

Photo : YONHAP News

Park Jie-won, Direktor des südkoreanischen Nachrichtendienstes NIS, hat dem Parlament berichtet, dass es kürzlich eine sinnvolle Kommunikation zwischen Süd- und Nordkorea gegeben habe.Park habe in einer Plenarsitzung des parlamentarischen Geheimdienstausschusses am Mittwoch gesagt, dass die Kommunikation um die Zeit des letzten Südkorea-USA-Gipfels erfolgt sei, sagten mehrere Sitzungsteilnehmer der Nachrichtenagentur Yonhap.Er nannte jedoch keine Details wie den konkreten Zeitpunkt und den Verbindungskanal, über den die Kommunikation zustande kam. Der Gipfel zwischen Südkorea und den USA fand am 21. Mai (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington statt.Laut dem Bericht äußerte Park auch eine Vermutung zu dem Grund, warum Nordkorea noch keine offizielle Stellungnahme zum Ergebnis des Treffens zwischen den Präsidenten Südkoreas und der USA abgab. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un habe wahrscheinlich die Nordkorea-Politik Washingtons und den Gipfel bewertet und analysiert, ohne dass eine offizielle Bekanntmachung erfolgt sei.Hinsichtlich der Spekulationen über eine mögliche Besetzung des neu eingeführten Postens des ersten Sekretärs, der zweithöchsten Position in der Arbeiterpartei hinter Generalsekretär Kim Jong-un, mit dem Parteisekretär Jo Yong-won hieß es, dass keine Informationen darüber vorlägen.Park habe jedoch zugleich gesagt, dass Kim Yo-jong, der Schwester von Kim Jong-un, die Rolle der Nummer zwei gegeben werde, auch wenn Jo der erste Sekretär werde. Denn Kim Yo-jong spiele in Angelegenheiten betreffend die USA, Südkorea, den Lebensunterhalt der Bürger und Covid-19 de facto die Rolle der Nummer zwei.