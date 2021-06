Südkorea und USA rufen Expertengruppe für Impfstoffpartnerschaft ins Leben

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben als Folgemaßnahme zum letzten bilateralen Gipfel eine Expertengruppe für die globale Impfstoffpartnerschaft ins Leben gerufen.Die Expertengruppe sei am Mittwoch zu ihrer ersten Sitzung per Videoschaltung zusammengekommen, teilte das Präsidialamt in Seoul am Donnerstag mit.Während der einstündigen Sitzung hätten beide Seiten über die Impfstoffproduktion, Rohstoffe, die Forschung und Entwicklung sowie die Zusammenarbeit für die Förderung der Humanressourcen diskutiert. Sie hätten auch Pläne für künftige Aktivitäten erörtert, hieß es.Nach weiteren Angaben vereinbarten sie, die Expertengruppe regelmäßig zusammentreten zu lassen und eine Roadmap für künftige Diskussionsthemen zu erstellen, um systematische Besprechungen abzuhalten.Präsident Moon Jae-in und US-Präsident Joe Biden hatten beim Gipfel am 21. Mai vereinbart, eine umfassende globale Impfstoffpartnerschaft Südkoreas und der USA aufzubauen, um die Fähigkeiten für eine gemeinsame Reaktion auf Infektionskrankheiten zu verbessern. Sie hatten sich auch geeinigt, eine hochrangige Expertengruppe zu gründen, um die Produktion von Covid-19-Impfstoffen auszuweiten.