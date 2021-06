Vizeaußenminister Südkoreas und der USA sprechen über Folgemaßnahmen zum Gipfel

Photo : YONHAP News

Vizeaußenminister Choi Jong-kun ist mit seiner US-Amtskollegin Wendy Sherman zu einem bilteralen Gespräch zusammengekommen.Choi und Sherman hätten bei einem Treffen am Mittwoch (Ortszeit) in Washington über Folgemaßnahmen zum Gipfel im Mai und bilaterale Angelegenheiten diskutiert, gab das Außenministerium in Seoul am Donnerstag bekannt. Sie hätten auch Fragen betreffend die koreanische Halbinsel, regionale sowie globale Fragen besprochen.Beide Vizeminister hätten die Ansicht geteilt, dass das bilaterale Gipfeltreffen am 21. Mai erfolgreich gewesen sei, hieß es. Sie hätten vereinbart, Folgemaßnahmen wie die bilaterale Kooperation auf den Gebieten Impfstoff, Spitzentechnologie und Lieferketten sowie die Zusammenarbeit mit dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN und den nördlichen Staaten Zentralamerikas zügig und reibungslos umzusetzen.Nach weiteren Angaben bekräftigten beide Seiten auch, dass kontinuierliche Diplomatie und Dialog unerlässlich seien, um das beim letzten Gipfel bestätigte Ziel der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und der Schaffung eines dauerhaften Friedens zu verwirklichen. Sie hätten sich auf eine enge Kooperation zwischen beiden Ländern verständigt, um wieder praktische Gespräche mit Nordkorea aufnehmen zu können, hieß es weiter.